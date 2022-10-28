تونس.. اختفاء أدلة "مهمة" في قضية اغتيال شكري بلعيد

كشفت النيابة العامة في تونس اليوم الجمعة عن اختفاء أقراص مضغوطة تتضمن أدلة مهمة في قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، من إحدى غرف المحكمة الابتدائية في تونس، ما قد يربك سير المحاكمات الخاصة بالقضية.

وقال ممثل النيابة العامة خلال جلسة للدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة بخصوص قضية اغتيال بلعيد، إنّه تقرر فتح تحقيق في اختفاء هذه الأدلة من غرفة المحجوزات في المحكمة.

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن المصدر قوله، إنّه تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة، التي وصفها بـ"الخطيرة والمؤثرة" على سير التحقيقات واستكمال المحاكمات الخاصة بالجهات الضالعة في القضية.