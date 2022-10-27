المنقوش: بدأنا خطوات الاستقرار السياسي تمهيدا للانتخابات الليبية

قالت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، إن حكومتها بدأت خطوات الاستقرار السياسي تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.

وأكدت المنقوش، خلال لقائها القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، البدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية.

من جانبه، نقل القائم بالأعمال الأمريكي تأكيد دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت؛ لتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي، وفق قوله.

وناقش الطرفان آخر المستجدات على الساحة الليبية، وبحثا الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس؛ لتقديم عدة خدمات منها تسهيل التأشيرات لليبيين بصفة عامة والطلبة بشكل خاص، دون معيقات، فضلاً عن التعاون الاستراتيجي بين البلدين.