مسلحون يختطفون مسؤولا في المجلس الرئاسي الليبي

أقدم أشخاص مسلحون على اختطاف مسؤول حقوقي في المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة طرابلس.

وأوقف مسلحون يتبعون جهازا أمنيا المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في المجلس الرئاسي الليبي صلاح عبدالسلام محمد، مساء الأربعاء، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إنها "تتابع بقلق بالغ المعلومات والتقارير الأولية التي تفيد باختطاف صلاح عبدالسلام محمد المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في المجلس الرئاسي الليبي، من قبل مسلحين تابعين لإحدى الجهات الأمنية في منطقة رأس حسن بوسط مدينة طرابلس، واقتياده إلى مكان مجهول".

وأكدت أن "المعلومات تفيد بفقدان الاتصال به ولم يتم التعرف على هوية الجهة الأمنية التي قامت باختطافه، وحتى الآن لا يزال مصيره مجهولا".

وحملت اللجنة في بيان لها الأجهزة الأمنية في مدينة طرابلس مسؤولية سلامة صلاح عبدالسلام محمد، مطالبة وزارة الداخلية بـ"التدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه بشكل عاجل".

ودعا البيان النائب العام إلى "فتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاختطاف للكشف عن مصير عبدالسلام محمد وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط".

وتأتي عملية "اختطاف" عبدالسلام محمد بعد 11 يوما من إطلاق سراحه من قبل النيابة العامة في مكتب النائب العام.

وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن "استنكارها الشديد وإدانتها حيال استمرار حملات التضييق على حرية عمل مفوضية المجتمع المدني، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يختطف فيها مسلحون مسؤولين في المجلس الرئاسي والحكومة، ففي شهر شباط/ فبراير الماضي اختطف مستشار شؤون الأمن والدفاع في المجلس الرئاسي أحمد محارب القذافي، من قبل ثلاثة مسلحين ملثمين في منطقة الظهرة وسط طرابلس.

وفي نفس الشهر اختطف مسلحون مجهولون المسؤول عن ملف حقوق الإنسان في المجلس الرئاسي عبدالحق القريد.

واختطف في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية رضا فرج الفريطيس من قبل مجموعة مسلحة مجهولة.