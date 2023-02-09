رغم أزمة أميرة بوراوي.. فرنسا تريد تعزيز العلاقات مع الجزائر

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن فرنسا ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات مع الجزائر، على الرغم من اتهام الجزائر، أمس الأربعاء، باريس بتدبير هروب ناشطة تريد اعتقالها.

واستدعت الجزائر سفيرها في باريس، أمس الأربعاء، بعد أن ذكرت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية أن أميرة بوراوي، وهي ناشطة حقوقية احتجزت خلال الاحتجاجات الحاشدة، العام 2019، في الجزائر وأُطلق سراحها في 2020، عبرت الحدود إلى تونس بشكل غير قانوني بعد أن تمكنت من التهرب من المراقبة القضائية الجزائرية.

ورفض فرانسوا ديلما نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، متحدثا أمام الصحفيين، التعليق على تلك المزاعم المحددة ولكنه قال، إن بوراوي، التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية، استفادت من الحماية القنصلية مثل جميع المواطنين الفرنسيين.

وربما يتسبب رد فعل الجزائر في أزمة جديدة بين البلدين بعد أشهر من تزايد دفء العلاقات.