ليبيا.. عقيلة صالح يبحث مع باتيلي سبل إجراء الانتخابات

أجرى رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح اليوم الإثنين، مشاورات مع المبعوث الأممي السينغالي عبد الله باتيلي الذي بدأ مباحثات مع الفرقاء الليبيين، في مسعى منه لكسر الجمود السياسي الراهن عقب تسلمه مهامه رسميا.

وكشف الناطق باسم البرلمان، عبد الله بليحق، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "اللقاء بين صالح وباتيلي تناول الأوضاع في ليبيا بشكل عام وسبل إنهاء الأزمة الراهنة والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال".

وهذا هو اللقاء الأول بين صالح وباتيلي منذ وصول الأخير إلى العاصمة طرابلس الجمعة الماضية، حيث بدأ منذ الأحد، سلسلة من اللقاءات مع الفرقاء الليبيين، حيث التقى بشكل منفصل كلا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وتشهد ليبيا انسدادا سياسيا كبيرا بعد تكليف البرلمان رئيس حكومة جديدا، هو وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، لكن الدبيبة رفض تسليم السلطة وذلك وسط جمود يعرفه المسار الانتخابي بعد تعثر إنجاز الاستحقاقات في موعدها المقرر الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2021.

وكان باتيلي قد وصل إلى العاصمة طرابلس يوم الجمعة، حيث أكد أن أول أولويات عمله تتمثل بالتواصل مع جميع الليبيين، وفي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وتجديد شرعية مؤسسات البلاد.

وقال باتيلي، إنّه يسعى مع فريق عمله في بعثة الأمم المتحدة إلى "تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات شاملة ذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين". مؤكدا أنّ "استعادة العملية الانتخابية كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد".