وزير خارجية المغرب يصل إلى الجزائر

وصل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم السبت، إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية.

وهذه أول زيارة لمسؤول مغربي بهذا الحجم إلى الجزائر، بعد قرار السلطات الجزائرية في 24 أغسطس/ آب 2021 قطع العلاقات مع المغرب.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة وصول الوزير المغربي إلى الجزائر.

وتخصص أعمال اليوم لاعتماد مشروع جدول أعمال القمة العربية، والنظر في مشاريع القرارات، كما سيتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني.

وكان وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، سلم يوم 27 سبتمبر الماضي، دعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى الملك محمد السادس لحضور أعمال القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتتوالى التسريبات عن احتمال مشاركة العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة العربية بالجزائر، في وقت لم يُصدر الديوان الملكي أي بيان رسمي.

وتعود آخر زيارة للملك محمد السادس إلى الجزائر لعام 2005، حين شارك في القمة الـ17 لجامعة الدول العربية، وكانت آخر قمة يحضرها ملك المغرب.