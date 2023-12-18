قتلى وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش في الأنبار

شن عناصر تنظيم داعش، فجر اليوم الإثنين، هجومًا على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في محافظة الأنبار غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "عناصر تنظيم داعش شنّوا هجومًا عنيفًا، استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي ضمن قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار؛ ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الجيش وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة منهم اثنان في حالة خطرة".

وأضافت المصادر أن "القوات العراقية بمساندة من طيران الجيش شنّوا عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش، والعملية شملت مناطق داخل مركز القضاء، خشية من تسلل تلك العناصر المقدر عددهم بـ(7) اشخاص، خصوصًا مع توافد الناخبين إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، التي انطلقت، صباح اليوم الاثنين".

ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة داعش، إلا أن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات ضد التنظيم في عدد من مناطق البلاد.

ويواصل عناصر هذا التنظيم تنفيذ هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحرَّرة من سيطرته، يوقع خلالها عددًا من القتلى والجرحى بصفوف القوات العراقية والمدنيين.