بوريطة: محمد السادس يدعو تبون لـ"الحوار" في المغرب

دعا العاهل المغربي محمد السادس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى زيارة المغرب من أجل "الحوار"، بعدما لم يتسن ذلك خلال القمة العربية المنعقدة في الجزائر، وفق ما أفاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لوكالة "فرانس برس".

وتأتي هذه الدعوة بعدما غاب العاهل المغربي عن حضور القمة العربية، في ظل استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ آب/أغسطس 2021.

وأوضح بوريطة أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة زيارة الجزائر، التي دعِي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة، بعدما طلب توضحيات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.

وأعرب بوريطة ،الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة، عن أسفه لعدم تلقي أيّ إجابات عبر القنوات الملائمة.

وسبق لمحمد السادس أن دعا في بضع مناسبات الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.