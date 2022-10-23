الخوف من ردود الفعل.. سبب تأخر إعلان وليد الركراكي استبعاد عبدالرزاق حمدالله من قائمة منتخب المغرب في كأس العالم

كشفت صحيفة "HIBAPRESS" المغربية عن أن "الخوف من ردود الفعل" في المغرب، هو الذي يؤخر إعلان وليد الركراكي مدرب المنتخب، عن استبعاد عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي من قائمة الأسود لكأس العالم 2022 في قطر.

وقالت الصحيفة إنه يبدو أن الركراكي قرر عدم استدعاء حمدالله لقائمة المنتخب المغربي للمشاركة في المونديال الذي ينطلق الشهر المقبل في قطر، حيث أعلن الركراكي بشكل غير مباشر عن عدم رغبته في المخاطرة باستدعاء حمدالله للمنتخب الوطني.

وكشفت الصحيفة أن مدرب المغرب يرى أن هناك نقاط سلبية في أداء حمدالله منذ تعرضه الإيقاف؛ بسبب افتقاره إلى التألق في بعض المباريات، لمزاجه وعقلية المواجهة، بالإضافة إلى افتقاره إلى دعم خط الوسط، وتوقعه بتمريرات من زملائه في منطقة الجزاء لتحويلها إلى أهداف.

ويحظى عبدالرزاق حمدالله بحب كبير من الجماهير المغربية، التي طالما طالبت وليد الركراكي بضم حمدالله لقائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم.

ولم ينضم حمدالله لقائمة منتخب المغرب منذ أكثر من 3 أعوام بالرغم من أرقامه التهديفية المميزة في الدوري السعودي، بقرار تأديبي من اتحاد الكرة المغربي؛ بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر الفريق بشكل مفاجئ قبل انطلاق أمم أفريقيا 2019 في مصر.

وقال الركراكي، في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق: "بالنسبة لحمدالله سأخبركم بشيء مهم عنه، لو حضر المونديال والمعسكر المقبل سأكون أنا من ضممته وليس غيري، ولو لم يحضر سأكون أنا أيضا من تجاهله وليس غيري".

وانتقل حمدالله صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

وشارك حمدالله، هذا الموسم مع الاتحاد هذا الموسم في 6 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 3.20 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".