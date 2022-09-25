الدبيبة يعين عماد الطرابلسي وكيلا عاما للداخلية الليبية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة قرارا بتسمية عماد الطرابلسي رئيس المخابرات السابق وكيلا عاما لوزارة الداخلية.

ونص كتاب التعيين، الذي حمل رقم 429 لسنة 2022، على أن ”يُسمى عماد الطرابلسي وكيلاً لوزارة الداخلية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه“.

ويأتي قرار الدبيبة في أعقاب وقوف الطرابلسي وقواته إلى جانب مليشيات حكومة الدبيبة في الصراع المسلح، الذي تفجر مؤخراً مع مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا.

وعقب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا أحمد عبدالحكيم حمزة، على قرار تعيين الطرابلسي بالقول، إن ”عماد الطرابلسي، أحد أبرز مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، ولايمكن القبول بهكذا تعيينات لشخصيات عليها تحفظات قانونية وحقوقية“.

وأشار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك، إلى أن ”الدبيبة بات لايعير أي أهمية لالتزامات الدولة القانونية والحقوقية، في مقابل شراء الولات والذمم لحمايته ولضمان بقائه في السلطة المغتصبه كسلطة أمر الواقع تفرض وجودها بقوة السلاح“.

وأضاف حمزة أن الدبيبة ”لا يعير أي أهمية لحقوق الإنسان والضحايا والمتضررين من أمثال المدعو الطرابلسي، الذي مكانه الطبيعي خلف قضبان المحاكم وليس وكيلا أو مسؤولا في وزارة الداخلية“، وفق تعبيره.