دعم متزايد لمغربية الصحراء.. قنصلية جديدة في مدينة الداخلة

افتتحت جمهورية الرأس الأخضر، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة في الصحراء الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المغربية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن ”وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره في جمهورية الرأس الأخضر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس أشرفا اليوم بالداخلة على افتتاح القنصلية“.

وجمهورية الرأس الأخضر هي دولة في قارة أفريقيا، تتكون من أرخبيل من الجزر الواقعة غرب سواحل شمال أفريقيا.

وتقع جزر الرأس الأخضر على بعد 570 كيلومترا من سواحل السنغال في المحيط الأطلنطي، وتتكون الجزر من جزر جبلية وعرة وجزر سهلية منبسطة، ومناخ الجزر معتدل طوال العام بالنسبة لموقعها البحري.

يشار إلى أنه بافتتاح جمهورية الرأس الأخضر قنصليتها يرتفع إجمالي القنصليات بالأقاليم الجنوبية المغربية إلى 27، منها 15 في الداخلة، و 12 في مدينة العيون.