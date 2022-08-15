هل يشكل البرلمان الليبي حكومة "ثالثة" لحل" أزمة الحكومتين"؟

انطلقت في مدينة طبرق، اليوم الإثنين، جلسة مجلس النواب الليبي؛ لبحث سيناريوهات الأزمة السياسية الراهنة، وفي مقدمتها أزمة الحكومتين، وفق مصادر سياسية وبرلمانية.

وترأس الجلسة، التي تعد الأولى للبرلمان الليبي بعد نحو شهرين لم يعقد فيهما النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري أي جلسة رسمية.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إنّ نواب البرلمان سيبحثون السيناريوهات الممكنة للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، مشيرة إلى أنّه من غير المستبعد طرح فرضية تشكيل حكومة ثالثة تتولى قيادة المرحلة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات.

وأفادت المصادر بأنّ عدم تمكن حكومة فتحي باشاغا، التي نالت ثقة البرلمان منذ أكثر من خمسة أشهر، حتى الآن من ممارسة مهامها بات يمثل حرجا للبرلمان الذي اختارها ومنحها الثقة.

وأشارت إلى الضغوط التي يواجهها البرلمان بسبب انسداد الأفق السياسي، لا سيما مع فشل المحادثات مع وفد المجلس الأعلى للدولة بخصوص القاعدة الدستورية التي ستجري وفقها الانتخابات.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس فتحي المريمي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الجلسة مخصصة لمناقشة الانسداد السياسي وسبل الدفع بالعملية السياسية، ابتداء باستكمال المسار الدستوري، إلى جانب إقرار بعض مشاريع القوانين الجاهزة للعرض.

وأشار نائب رئيس المجلس فوزي النويري من جانبه في تصريح لقناة ”ليبيا الأحرار“ التلفزيونية، إلى أن جلسة اليوم ستخصص لمناقشة كيفية المضي قدما في المسار الدستوري، وما يستجد من أعمال، بحسب تعبيره.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية معقدة منذ أشهر، إذ يرفض رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن انتخابات تشريعية وتنال ثقة البرلمان الجديد، بينما سحب البرلمان الحالي الثقة من حكومة الدبيبة واختار فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة منحها الثقة في آذار مارس الماضي.