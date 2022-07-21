يوصف بـ"الرجل الغامض".. الجزائر تعتقل مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو

ألقى الأمن الجزائري اليوم الخميس القبض على مدير المخابرات التونسية السابق والفار لزهر لونقو، وفق ما أكده مصدر أمني بارز لـ“إرم نيوز“.

و أكد المصدر أن الأمن الجزائري قام بتسليم مدير المخابرات التونسي السابق، بعد تنسيق على أعلى مستوى بين الجانبين التونسي و الأمني، مشيرا إلى أن لونقو مطلوب للتحقيق في تهم خطيرة.

و حسب المصدر فإن لونقو سيحال إلى التحقيق معه في عدة تهم موجهة إليه بعضها يتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

و ذكر المصدر أن الجزائر سلمت لونقو إلى السلطات التونسية وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود خلسة، وسط شكوك حول تهريبه، مشيرا إلى أن تحقيفا بهذا الشأن سيفتح.

ويوصف لونقو بأنه من الشخصيات الغامضة والمقربة من حركة النهضة الإسلامية، وعينه رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي مديرا للمخابرات الداخلية ما أثار حينها جدلا واسعا.

وسبق أن أطلقت البرلمانية السابقة المنتمية إلى حزب نداء تونس، فاطمة المسدي، اتهامات للزهر لونقو في عام 2019، قالت فيها، إن ”لونقو على علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة“، وذلك بعد تكليفه بالإشراف على إدارتي الاستعلامات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية التونسية.

وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أكدت أن لونقو محل ملاحقة قضائية، بسبب علاقته بأحد المتهمين في قضايا الاغتيالات السياسية.