رئيس لجنة الدستور: الرئيس سعيد غير مشروع الدستور الذي قدمته له

انتقد رئيس لجنة الدستور في تونس الدستور المقترح الذي نشره الرئيس قيس سعيد هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته صيحفة الصباح المحلية اليوم الأحد.

وقال الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه سعيد ”لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة“ إن النسخة التي نشرها سعيد خطيرة ولا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور.

وأضاف بلعيد أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق ”لنظام ديكتاتوري مشين“.

ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره يوم الخميس في الجريدة الرسمية التونسية. وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.

وبعد أن تم الكشف عن مسودة الدستور الجديد في تونس، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/يوليو المقبل، تثار تساؤلات حول الرهان الذي يحمله هذا الاستحقاق الذي يرى فيه مؤيدو الرئيس قيس سعيد كما معارضوه محطة مفصلية في تاريخ البلاد.

ولم يتبق سوى حوالي 3 أسابيع عن موعد الاستفتاء المرتقب على مشروع الدستور الجديد المثير للجدل، وسط معارضة متصاعدة ومخاوف من تداعياته على المسار السياسي بالبلاد.

وحيال ذلك، علق النائب في البرلمان المنحل حاتم المليكي بالقول، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء قد تخلق أزمة شرعية للدستور الجديد.

وبين المليكي في تصريحات خص بها ”إرم نيوز“، أن ”هناك خطرا كبيرا على استقرار تونس؛ لأن رئيس الجمهورية لم يقم بتطبيق القانون والدستور للقيام بالاستفتاء، محذرا من أن أي رئيس يأتي بعد الرئيس الحالي قيس سعيد، قد يغير الدستور ويمدد في الرئاسة، وذلك بالاعتماد على أي مشاركة في الاستفتاء“.

وأضاف قائلا: ”للأسف رئيس الجمهورية رفض وضع عتبة انتخابية، وهذا سيخلق إشكالا في هذه الفترة بتجاوز سقف 50 +1 من الناخبين وقتها يمكن القبول به“.

ورأى المليكي أن هناك مخاوف من ”أزمة شرعية قد يخلقها هذا الاستفتاء، المسار ليس دستوريا ولا قانونيا، الرئيس يريد إعطاءه مشروعية شعبية. ولكن يجب أن تكون مشروعية شعبية فعلية فيما عدا ذلك سندخل في صراع حول شرعية، وفي تقديري الرئيس سيستهلك الكثير من الجهد لإنجاح الاستفتاء، وأتمنى أن لا يصل لاستغلال المال العمومي والإدارة لإنجاح استفتائه“.

وقبل أسبوعين، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي سلم سعيد مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة.