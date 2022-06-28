تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تتهم رسميا راشد الغنوشي بالإرهاب

أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسييْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم، توجيه الاتهام رسميا لرئيس حركة ”النهضة“ راشد الغنوشي من بين عشرات المتهمين الآخرين في هذه القضية.

وقالت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدّفاع عن بلعيد والبراهمي، اليوم، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، إنّه تمّ توجيه الاتهام في هذه القضيّة بشكل رسمي إلى 33 شخصا، من بينهم رئيس حركة النّهضة راشد الغنّوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأوضحت قزارة أنّ ”قاضي التحقيق الأوّل في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وجّه 17 تهمة إلى المتّهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم ”الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال“.

من جانبه، قال أمين عام حزب ”التيار الشعبي“ زهير حمدي، اليوم الثلاثاء، إنه تم فتح تحقيق ضد 32 شخصا من حركة ”النهضة“ بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في علاقة بقضية اغتيال بلعيد والبراهمي.

وأوضح حمدي، في تصريحات نقلها موقع ”آخر خبر أون لاين“ التونسي، أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو من بين من سيشملهم التحقيق، وأنّ المعنيين بالتحقيق يواجهون 17 تهمة بينها الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل أموال.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق عدد ممن سيشملهم البحث.

وكانت هيئة الدّفاع عن بلعيد والبراهمي قد أكدت، خلال ندوة صحفية مطلع يونيو/ حزيران الجاري، أنه تم منع سفر 34 متهما في قضية ”الجهاز السري“ لحركة النّهضة، من بينهم راشد الغنوشي، بعد أن تم التعهد بالملف في فبراير/ شباط الماضي.

واتهمت هيئة الدفاع وزارة الداخلية حينها بالامتناع عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال النائب السابق في المجلس التأسيسي التونسي محمد البراهمي في 25 يوليو / تموز 2013، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وأعلنت أنها تعتزم مقاضاة وزارة الداخلية.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق وجود وثائق تكشف عن تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالتخابر مع جهات أجنبية، وتحدثت عن وجود وثائق تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية.

وقالت الهيئة إنّ القاضي البشير العكرمي، القريب من حركة ”النهضة“، ارتكب جرائم بتورطه في ملف الاغتيالات بتونس، وبعلاقته بالجهاز السري للحركة.