قضاة تونس يقررون تمديد الإضراب ويعلنون "يوم غضب"

قرر القضاة في تونس، اليوم السبت، تمديد الإضراب أسبوعا آخر وإعلان يوم غضب، وذلك على خلفية عدم تراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قراره بعزل 57 قاضيًا من زملائهم بتهم ”فساد“.

وأكد مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“ أن القضاة قرروا خلال اجتماع لهم، اليوم السبت في العاصمة التونسية، عدم التراجع، وأكدوا ”استعدادهم لتصعيد نضالاتهم“ ضد الرئيس قيس سعيد.

وقالوا إنهم سيبقون في حالة انعقاد دائم، وإنهم يدرسون خطوات وخيارات تصعيدية جديدة في المرحلة القادمة، في حال عدم التراجع عن قرار عزل زملائهم.

في السياق، اتهم رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، السلطة التنفيذية بمحاولة إخضاع الهياكل القضائية، داعيًا رئيس الجمهورية إلى فتح قنوات الحوار لإيقاف هذه الأزمة التي قال إنها تضر بتونس وتسيء لها.

وأقال سعيد 57 قاضيًا هذا الشهر متهمًا إياهم بالفساد وحماية ”الإرهابيين“، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.

وبدأ الإضراب في الرابع من يونيو/حزيران الجاري.

وأثار قرار سعيد موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية، واتهمته عشر جماعات حقوقية دولية بتوجيه ”ضربة قوية لاستقلال القضاء“.

ونددت عشر منظمات غير حكومية، بما فيها ”هيومن رايتس ووتش“، بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء 57 قاضيًا، واعتبرته ”اعتداء على دولة القانون“، بحسب ”فرانس برس“.

وصدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيًا، معظمهم من حركة النهضة الإسلامية.

وقالت المنظمات، التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك، إن ”الرئيس التونسي قيس سعيد وجه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة“.

وقررت جمعيات ونقابات قضائية الدخول في إضراب طوال الأسبوع الحالي، واعتبرت ”جمعية القضاة“ أن الإضراب نجح ”بنسبة 99%“.

وفي رد فعله على القرار، أقر سعيد خصمًا من رواتب القضاة المضربين.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: ”العفو الدولية“، ”محامون بلا حدود“، ”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب“، و“مراسلون بلا حدود“.

وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، حل سعيد ”المجلس الأعلى للقضاء“ الذي استحدث بعد ثورة 2011 للإشراف على السلطة القضائية في البلاد، وعين مكانه مجلسًا مؤقتًا، وسمى غالبية قضاته.

ويحتكر سعيد السلطات في البلاد منذ عام تقريبًا، حين قرر في 25 يوليو/ تموز الماضي إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان وحله لاحقًا.

وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو/ تموز المقبل حول دستور جديد، وصولًا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.

ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدل إلى رئاسي.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيد والمسار الذي يعتمده، سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية، ويعتبر ما يقوم به الرئيس ”انقلابًا على الدستور والثورة“، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من ”انحراف سلطوي“ في تونس، التي شهدت ثورة أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011.