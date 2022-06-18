أعلى هيئة حقوقية مغربية تطالب روسيا بإنقاذ إبراهيم سعدون من الإعدام

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (أعلى هيئة حقوقية بالمملكة)، اليوم السبت، أنه اتخذ مجموعة من الخطوات من أجل إنقاذ الطالب المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم عليه بالإعدام من لدن محكمة بإقليم دونيتسك.

وقضت محكمة بإقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا، الأسبوع الماضي، بإعدام بريطانيين ومغربي أسروا أثناء قتالهم إلى جانب قوات كييف.

وتمت إدانة الجنود الثلاثة بالمشاركة في القتال كـ“مرتزقة“.

وإبراهيم سعدون (21 عامًا) من مواليد مدينة مكناس (وسط المغرب)، وهو طالب بكلية علوم الفضاء في كييف، وتم اعتقاله في مدينة بإقليم دونباس، في نيسان/أبريل الماضي.

وحيال ذلك، أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، آمنة بوعياش، في لقاء بالعاصمة الرباط، بأن المجلس (حكومي) يواصل مساعيه الدولية من أجل حماية حق المواطن المغربي إبراهيم سعدون في الحياة.

وأضافت بوعياش، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للمجلس: ”من موقعنا، بادرنا إلى بذل المساعي الدولية والتواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية إبراهيم سعدون من خطر عقوبة الإعدام، التي نترافع من أجل إلغائها من كل التشريعات الوطنية والدولية“، على حد تعبيرها.

واستطردت المسؤولة الحقوقية: ”نظرًا لحل دولة أوكرانيا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تواصل المجلس مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في روسيا من أجل التدخل قدر المستطاع لحماية حق المواطن المغربي“.

والتمس المجلس من المؤسسة الروسية بذل كل المساعي من أجل استفادة الطالب المغربي من محاكمة عادلة خلال الاستئناف، والتواصل مع الأطراف المعنية من أجل الاطلاع على ظروف اعتقاله، واحترام المعايير الدولية.

وشددت بوعياش على أن مجلسها ”منشغل بهذه القضية، وأنه سيتابعها بشكل حثيث من أجل حماية مواطن مغربي من خطر عقوبة الإعدام“.

وكانت مصادر دبلوماسية مغربية أكدت قبل أيام، أن الطالب سعدون ”التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته، وهو يوجد حاليًا قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به، لا من طرف الأمم المتحدة، ولا من طرف المغرب“.

وحسب المصادر ذاتها، فإن سعدون ”ألقي القبض عليه وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضوًا في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية“.

وأوضحت أن ”المعني بالأمر أكد في تصريحاته أنه التحق بمحض إرادته بصفوف الجيش الأوكراني“، مشيرًا إلى أنه يحمل الجنسية الأوكرانية، ”وهي المعلومة التي أكدها والده“.

وكان والد إبراهيم أكد في تصريحات صحفية أن ابنه حصل على الجنسية الأوكرانية في ديسمبر/ كانون الأول 2020 ولم يقاتل قط إلى جانب الجيش الأوكراني.

وأشار إلى أن نجله، الذي يتحدث بضع لغات أجنبية، اضطر للعمل كمترجم مع الجيش الأوكراني دون توقيع أي عقد من أجل القتال معهم.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبت من روسيا، الخميس الماضي، عدم إعدام إبراهيم سعدون، الذي حكمت عليه السلطات الانفصالية الموالية لها في شرق أوكرانيا بالإعدام لقتاله مع قوات كييف.

وفور صدور الحكم، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب عن تضامنهم الكبير مع الشاب المعتقل في إقليم دونيتسك، مطالبين السلطات المغربية بالتدخل العاجل لإنقاذه.

ودشن الناشطون وسم ”إبراهيم سعدون ليس مرتزقا“؛ وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الأيام الماضية.