الجيش الليبي: حفتر لم يلتق الدبيبة في الإمارات

نفت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، ما تردد عن عقد القائد العام المشير خليفة حفتر لقاء مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت القيادة في بيان نشرته الصفحة الرسمية للناطق باسمها، اللواء أحمد المسماري في فيسبوك، عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مفادها ”عقد لقاء تم في دولة الإمارات العربية المتحدة جمع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنيه المقالة من قبل مجلس النواب الليبي“.

واعتبرت أن ”نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة الغاية منها النيل من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وقائدها والزج بها في الصراع السياسي القائم حاليا في ليبيا“.

وأضافت: ”عليه ننبه وسائل الإعلام كافة لتحري مصداقية الخبر قبل التعاطي معه“.

كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قدما أمس السبت، التعزية في وفاة رئيس الإمارات السابق الشيخ خليفة بن زايد.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين في أبو ظبي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تلقى كذلك التهنئة بانتخابه رئيسا للدولة.

ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، فقد ”تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي في وفاة رئيس البلاد السابق، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة“.

وبحسب الوكالة: ”هنأ الدبيبة خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بالعاصمة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، متمنيا له التوفيق في قيادة الدولة لمواصلة مسيرتها التنموية الرائدة“.

وفي خبر منفصل، ذكرت ”وام“ أن محمد بن زايد ”تلقى التعازي في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد من المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية“.

وأضافت أن ”المشير أركان حرب خليفة حفتر هنأ – خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ – الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة الدولة“.