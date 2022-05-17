باشاغا يدخل طرابلس

دخل رئيس حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان الليبي، فتحي باشاغا، فجر اليوم الثلاثاء العاصمة الليبية طرابلس لأول مرة منذ نيل حكومته ثقة البرلمان في شباط/ فبراير الماضي، فيما ترددت أنباء غير مؤكدة عن مغادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وأسرته ووزراء حكومته طرابلس.

وقال باشاغا في كلمة متلفزة وجهها إلى الليبيين من مقر كتيبة النواصي، الواقع بطريق الشط وسط العاصمة طرابلس: ”الحمد لله وصلنا العاصمة بسلام وأمان وكان الاستقبال ممتازاً جداً“.

وبين أن الرسائل التي تلقاها لم تنقطع لثلاث ساعات من ”المواطنين الذين تواصلوا معنا و وفرحين بدخولنا العاصمة، وغداً إن شاء الله، سيكون هناك مؤتمر صحفي، سنوضح فيه الأمور كافة ونوجه كلمة جامعة إلى الشعب الليبي، يكون فيها الخير والتفاؤل والأمل، ونحن حكومة لكل الليبيين، وبإذن الله نتحد ونضع أيدينا بأيدي بعض من أجل بناء ليبيا“.

وأكد شهود عيان لـ ”إرم نيوز“، أن أصوات إطلاق عيارات نارية سمعت في العاصمة طرابلس فور ورود أنباء دخول باشاغا، لم يعرف إن كانت ناجمة عن اشتباكات أم ترحيبا بالوافد الجديد.

وأشارت مصادر ليبية مطلعة إلى أن هناك معلومات متداولة تتحدث عن مغادرة الدبيبة وعائلته وأعضاء حكومته، طرابلس، متجهين إلى مصراتة بحراسة عسكرية، قبل وصول باشاغا.

وبينت أن الليلة الماضية شهدت حدوث انقلابات في ولاء مليشيات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتحول معظهما إلى جانب باشاغا.

ورحبت بلديات طرابلس الكبرى بقدوم باشاغا إلى طرابلس.

وقالت البلديات في بيان: ”نؤيد ونبارك قدوم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس.. ونشكر سعيه لعدم إراقه أي دماء“ .

بدوره قال حساب ”الفرقة 20-20 مشاة الردع الخاصة بمكافحة الإرهاب“ على موقع فيسبوك، إن باشاغا رئيس الحكومة المكلف من البرلمان وصل إلى طرابلس على متن أحد الزوارق البحرية ويتخذ من مقر كتيبة النواصي مقرا لمكتبه لرئاسة الحكومة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر أوامر ليلة الإثنين/الثلاثاء بوضع القوات في طرابلس بحالة استنفار لا سيما الطيران المسير ولمدة أسبوع، وجاء ذلك قبيل أنباء دخول باشاغا إلى العاصمة طرابلس، بالتزامن مع اشتباكات في منطقة جنزور جنوب غرب العاصمة بين ميليشيا ”فرسان جنزور“ التابعة لوزارة الدفاع و“الكتيبة 55″ التابعة لميليشيا ”دعم الاستقرار“ والموالية لوزارة الداخلية.

وتحدثت مصادر عن وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات موالية لباشاغا وأخرى موالية للدبيبة، في الوقت الذي انتشر فيه مقطع للدبيبة يعلن فيه وصوله للعاصمة طرابلس.

والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم البرلمان الليبي إن المجلس الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له، وافق في تصويت على أن تبدأ الحكومة التي عينها هذا العام برئاسة فتحي باشاغا العمل في مدينة سرت وسط البلاد، بحسب ”رويترز“.

وحاول باشاغا مرارا تولي السلطة في العاصمة طرابلس، لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي عُين رئيسا للوزراء العام الماضي، رفض تسليم السلطة.

وأطلق رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، الثلاثاء الماضي رسميًا، مبادرة للحوار الوطني الشامل، داعيًا إلى إجراء حوار في إطار المصالحة الوطنية يشمل مختلف القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية.

وشدد رئيس الحكومة الليبية المكلف عقب عقد حكومته ثالث اجتماع لها في مدينة درنة على أن مبادرته تهدف إلى ”الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات“.

وقال إن حكومته تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع، بما ينعكس على توحيد الجهود والاستعداد لمرحلة البناء والإعمار.

وحمّل باشاغا حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وشدّد باشاغا على ضرورة عدم اللجوء إلى العنف، واحترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وقرارات، والعفو والمصالحة وطي صفحة الماضي.