في أول تحرك احتجاجي لها.. "جبهة الخلاص" التونسية تطالب بـ"رحيل" سعيد

خرج المئات من معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد، إلى الشارع الرئيسي للعاصمة تونس، في تحرك احتجاجي للتنديد بتوجهات سعيد والمطالبة برحيله عن الحكم و“عودة الشرعية“.

وشارك في التجمع الاحتجاجي أمام المسرح البلدي وسط العاصمة، مواطنون ونشطاء في ما يعرف بـ“جبهة الخلاص الوطني“، وهي مكونات حزبية ومدنية أبرزها حركة ”النهضة“ الإسلامية، إضافة إلى مبادرة ”مواطنون ضد الانقلاب“.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بـ“رحيل“ الرئيس التونسي قيس سعيد عن السلطة، وتندد بما سموه ”الانقلاب ومحاولة وضع اليد على جميع السلطات وضرب الحريات“.

وتهدف الوقفة الاحتجاجية إلى ”المطالبة بالعودة إلى الشرعية وسقوط الانقلاب“، بحسب تعبير المتحدث باسم ”مواطنون ضد الانقلاب“ جوهر بن مبارك.

واعتبر بن مبارك في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن ”وقفة اليوم لديها رمزية مهمة تتمثل في مشاركة ”مواطنون ضدّ الانقلاب“ و“جبهة الخلاص الوطني“ في أول تحرك ميداني مشترك.

وقد تشكلت ”جبهة الخلاص الوطني“ قبل نحو شهر، وتضم خمسة مكونات حزبية وبعض المنظمات المدنية المعارضة لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيد وقراراته التي اتخذها منذ 25 تموز/ يوليو من العام الماضي، وتُعد المشاركة في الاحتجاج اليوم الأحد أول تحرك ميداني لهذه الجبهة.

من جانبها، قالت نائبة رئيس البرلمان المنحل والقيادية في مبادرة ”مواطنون ضدّ الانقلاب“ سميرة الشواشي في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إنّ ”حضور الجماهير الغفيرة اليوم يؤكّد التحام المواطنين بالطبقة السياسية المناهضة للانقلاب وللمطالبة بإيقاف تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين“.

وأكدت الشواشي أنه ”لا يمكن التقدّم في أيّ إصلاح إلا من خلال وحدة وطنية“، وفق تعبيرها.

واتهم القيادي في حركة ”الشعب“ التونسية رضا الآغا القوى السياسية التي شكلت ”جبهة الخلاص“ بمحاولة ”استنساخ التجربة الليبية وترسيخ خيار الانقسام لإعادة إنتاج شرعية منتهية“.

وقال الآغا في حديث سابق لـ“إرم نيوز“، إن ”جبهة الخلاص لا تمثل عمق المشهد السياسي، وهي تريد أن تحاكي التجربة الليبية وتجسد خيار الانقسام ضمن حكومة موالية لشرعية ما بعد 25 يوليو / تموز، وحكومة أخرى تجسد أطلال التجربة السابقة وتعيد إنتاج الشرعية السابقة التي نعتبر أنها انتهت ولا مبرر للحديث عنها“.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي -الذي شهد تواجدا أمنيا كبيرا- بعد أسبوع من خروج أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الشارع للمطالبة بـ“محاسبة كل من أخطأ وأجرم بحق البلاد خلال السنوات العشر الماضية، قبل الذهاب إلى أي استحقاق انتخابي“.

وتجمع المئات من مناصري الرئيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة، يوم الأحد الماضي، ورفعوا شعار ”لا حوار .. لا استفتاء .. لا انتخابات قبل المحاسبة“، ودعوا إلى ”قطع الطريق أمام الأطراف السياسية الضالعة في الفساد ومنعها من المشاركة في الانتخابات القادمة“.