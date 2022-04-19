أنباء عن توقيف سليم الرياحي في مطار دبي

أفادت إذاعة ”موزاييك“ التونسية، اليوم الثلاثاء، بأنه تمّ توقيف رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال سليم الرياحي في مطار دبي حين كان يستعد للانتقال لأداء مناسك العمرة.

وقالت الإذاعة نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع إنّه تم توقيف الرياحي بناء على بطاقات جلب صدرت بحقه من ”الإنتربول“ بطلب من القضاء التونسي على خلفية قضايا غسيل أموال.

وفي أغسطس/ آب الماضي، تضاربت الأنباء عن توقيف الرياحي الذي يعدّ ”لغزًا“ في المشهد السياسي التونسي وأحد أكثر رجال الأعمال إثارة للجدل.

وأكد المستشار في الرئاسة التونسية وليد الحجام حينذاك، توقيف رجل الأعمال والرئيس السابق للنادي الأفريقي ورئيس الاتحاد الوطني الحر سابقا سليم الرياحي، فيما نفى الأخير نبأ توقيفه.