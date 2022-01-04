إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس كورونا

أعلنت الرئاسة الموريتانية ليل الاثنين/الثلاثاء، إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء الفحوصات المتعلقة بالفيروس.

وقال بيان صادر عن الرئاسة، ”إن الفحوص الطبية التي أجراها اليوم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد إصابته بزكام، أظهرت إيجابية النتيجة والإصابة بفيروس كورونا“.

ووصف بيان الرئاسة، أعراض الإصابة بالفيروس التي تظهر على الرئيس ولد الشيخ الغزواني بأنها ”أعراض خفيفة“، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول وضعه الصحي.

وكان الرئيس الموريتاني قد وصل إلى الجزائر، منتصف الأسبوع الماضي، في زيارة رسمية استمرت 3 أيام، التقى خلالها نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون.

وتلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في إبريل الماضي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة قبل أن يتلقوا الجرعة الثانية في وقت لاحق.

وتسجل موريتانيا منذ أسبوعين، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسبق لوزير الصحة سيدي ولد الزحاف أن أكد قبل يومين أن البلاد تشهد موجة غير مسبوقة من انتشار فيروس كورونا.

وياتي ذلك في ظل انتشار للمتحور الجديد اوميكرون سريع الانتشار ما يزيد مخاوف من موجة تفش غير مسبوقة للفيروس.

وقال وزير الصحة المريتاني، إن نسبة الحالات الموجبة في عدد الفحوص المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا، ارتفعت من 2%، إلى 12% خلال أسبوع واحد، فيما ارتفع معدل الإيجابية لدى المسافرين من 1%، إلى 13%، خلال الأسبوع نفسه.

وقررت الوزارة الأحد، إيفاد بعثات إلى مختلف الولايات الداخلية، بهدف الإشراف على تنفيذ الخطط الجهوية للتصدي للجائحة، بالتنسيق مع الإدارة الإقليمية، والعمل على تعزيز قدرات الهيئات الجهوية في مجالات الكشف والرقابة، التحسيس، والتكفل والتلقيح.

وأعلنت السلطات الصحية في موريتانيا، الخميس الماضي، تسجيل 14 إصابة بمتحور أوميكرون، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد إصابات من هذا المتحور منذ ظهوره قبل أكثر من شهرين في جنوب القارة الإفريقية.

وقال وزير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، إن ”مصالح الرقابة الجينية في البلاد، فحصت ثلاثين عينة لمصابين، أكدت أن من ضمنهم 14 مصابا بالمتحور عن كورونا المعروف بأوميكرون“.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، لعدد من الوزراء، بعد تسجيل إصابات بالمتحور أوميكرون، إن ”موريتانيا قررت العودة إلى الإجراءات الاحترازية، وخاصة منع التجمعات لتفادي انتشار الفيروس“.