ليبيا.. "الدبيبة" يهدد بالطعن في قانون الانتخابات الرئاسية

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رسالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، يهدد فيها بالطعن في قانون الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية ”نوفا“.

ونقلت الوكالة عن مصادر في الحكومة الليبية أن الدبيبة أوضح في رسالته أنه ”تلقى مذكرة موقعة من 57 نائبًا تطالب بتعديل المادة 12 المثيرة للجدل من القانون الانتخابي“، الذي اعتمده رئيس البرلمان عقيلة صالح في سبتمبر الماضي.

وتنص المادة 12 على تخلي المترشح عن أي منصب يشغله لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول / ديسمبر المقبل، وهو ما دفع الدبيبة إلى التلويح باللجوء إلى المحاكم الليبية المختصة، معتبرا المادة 12 ”تمييزية وتنتهك مبدأ تكافؤ الفرص“.

وأمس الأحد، نقلت وكالة ”رويترز“ عن مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قوله إن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يعتزم الترشح للرئاسة.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن عبد الحميد الدبيبة يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن ظهر اسمه مؤخرا في استطلاعات الرأي متقدما على جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وانطلقت، اليوم الإثنين، عملية تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، على أن يستمر تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وللانتخابات البرلمانية إلى 7 كانون الأول/ ديسمبر.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت، أمس، أنها استلمت كافة التعديلات الفنية على قوانين الانتخابات التي طلبتها من البرلمان، والتي تمكنها من تنفيذ الانتخابات، مشددة على أنها ”ستنفذ انتخابات نزيهة ولن تتهاون مع من يحاول التأثير عليها“، وفق تعبير رئيسها عماد السايح.

ويقتصر قبول طلبات الترشح للرئاسة على فروع المفوضية في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، في حين يتم قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في كافة فروع المفوضية، بحسب ما أوضحت هذه الهيئة.

وسجل أكثر من 2,83 مليون ناخب ليبي من أصل حوالي سبعة ملايين نسمة على المنصة الإلكترونية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وسيتم توزيع بطاقات الناخبين في مراكز الاقتراع ابتداءً من اليوم الاثنين، وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.