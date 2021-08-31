مؤتمر دول الجوار الليبي يؤكد ضرورة خروج المرتزقة وإجراء الانتخابات بموعدها

أكد مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار الليبي في ختام أعماله، الثلاثاء، ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا، وأهمية الإسراع في وضع إطار قانوني استعدادًا للانتخابات المقررة في البلاد، في 24 ديسمبر المقبل، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية، كأولويات لحلحلة الأزمة الليبية.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في ختام المؤتمر الذي استمرت أعماله على مدار يومين، إن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي يشكل “ قيمة مضافة لنصرة الشعب الليبي الشقيق“، مبينًا أن نتائج الاجتماع ستتبلور خلال الأسابيع و الأشهر المقبلة، على حد قوله.

وأكد المشاركون في هذا الاجتماع، في البيان الختامي على أهمية دول الجوار في دفع جهود إرساء الأمن و الاستقرار في ليبيا، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر دول الجوار الليبي إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بین ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة، وإعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن، اللتين ترأسهما على التوالي مصر والجزائر مع تحديد الموضوعات والمسائل التي تتكفل بها وتأطيرها، على أن تجتمع قريبًا، مرحبين بمقترح مصر باستضافة الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقًا.

وشدد البيان على ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسة لخريطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقًا لقرار مجلس الأمن 2570، ومخرجات مؤتمر برلين 2، وخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر على الأهمية القصوى لإنجاز مصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي، مرحبين بجهود فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بليبيا، ومفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار.

يذكر أن أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، انطلق، يوم الإثنين، وعلى مدار يومين في الجزائر، وبمشاركة منظمات إقليمية ودولية لبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية.