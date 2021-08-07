ليبيا.. مسلحون من ميليشيات مصراتة يغلقون الطريق الساحلي

أقدمت عناصر مسلحة تابعة لإحدى ميليشيات مصراتة على إغلاق الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها، عصر يوم السبت، وأعادوا السيارات والمسافرين عبر هذا الطريق.

ووفق الضابط في اللجنة الأمنية المشكلة لحماية الطريق في الجزء التابع لمديرية أمن سرت محمد بن خليل، فإن عددا من المواطنين تمت إعادتهم من الطريق، بعد أن أعلمتهم عناصر مسلحة تابعة لمصراتة بأن الطريق تم إغلاقه، وبأن عليهم العودة.

وقال بن خليل في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن عددا من العناصر المسلحة من ميليشـيات مصراتة تقـوم بإغلاق بوابة الدافنية غرب مصراتة وبوابة الكراريم شرقها، ومنعت المواطنين مـن المرور في كلا الاتجاهين.

ووفق شهود عيان، فإن العناصر التابعة لميليشيات ”الفاروق“ ذات التوجه المتشدد هي من سيطرت على البوابتين شرق وغرب مصراتة، وقامت بطرد العناصر الأمنية المكلفة بتأمين الطريق، وفق ما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة.

يذكر أن عدة قيادات في مصراتة هددت بإغلاق الطريق مرات عدة، منها تصريحات قائد ميليشيات ”بركان الغضب“ إبراهيم بيت المال.

كما أن اللجنة العسكرية (5+5 ) أبدت مخاوف كبيرة من الوضع الأمني على الطريق، خصوصا الجزء الذي يقع تحت سيطرة الميليشيات .

يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أعلنت، منذ نهاية الشهر الماضي، إعادة فتح الطريق الساحلي، وهو طريق ذو أهمية استراتيجية في ليبيا، إذ يربط شرق البلاد بغربها، وأغلق الطريق بين مدينتي مصراتة في الغرب وسرت في الشرق منذ نحو عامين، على وقع المعارك بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات طرابلس.

وأفاد بيان للجنة العسكرية المشتركة بأن ”الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة، وهي ستقوم بجميع الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة وأمن المارة“.

وشددت اللجنة العسكرية على منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي، بعد إعادة فتحه، ووقف أي تجاوزات.

وأكدت اللجنة أن الطريق الساحلي يخضع لتأمين كامل، ولا خوف من استخدامه مرة أخرى، موضحة أنه تم رفع جميع الألغام بالطريق بشكل كامل، وتم فحصه قبل قرار إعادة فتحه.

وطالبت اللجنة بإجراءات سريعة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، حتى يتحقق الاستقرار الكامل في ربوع التراب الليبي.