مصر تعلن دعمها الكامل لإجراءات الرئيس التونسي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، مبديا ثقته في أن تونس ماضية في مسار دستوري سليم يضمن لشعبها مستقبلا أفضل.

وقال شكري، خلال لقائه الرئيس سعيد في تونس: ”تشرفت باستقبال الرئيس قيس سعيد الذي قدمت لفخامته رسالة من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد دعمه الكامل من قبل جمهورية مصر العربية لتحقيق إرادة الشعب التونسي الشقيق، والإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد لتحقيق الاستقرار والأمن، وتلبية إرادة الشعب التونسي في إطار دستوري سليم، وتعزيز مؤسسات الدولة التونسية“.

وأضاف الوزير المصري أن ”هذه لحظة تاريخية يضطلع بها شخص يعلي قيم الديمقراطية وقيم الدستور وقيم المؤسسات، وأهمية الحفاظ على الدولة التونسية، وتحقيق إرادة الشعب التونسي واستقراره وأمنه، ونجد أن هذا ينسجم مع كل ما يشهده الحراك الشعبي وكل ما يعبر عن إرادة الشعب التونسي“.

وتابع: ”نحن نستشعر وحدة المصير بين الدولتين اللتين تربطهما علاقات وثيقة من الإخاء والتضامن والإحساس القوي بالمصير المشترك، وكل إمكانياتنا مسخرة للشعب التونسي خلال هذه المرحلة التاريخية الحاسمة“.

في السياق، ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على ”فيسبوك“، في بيان لها، أن ”وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري نقل لرئيس الدولة عبارات احترام وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها.“

وأضافت الرئاسة أن ”وزير الخارجية المصري شدد على أن بلاده تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل.“

وبحسب الرئاسة، ”فقد كان هذا اللقاء فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19، التي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر، كما أكّد رئيس الدولة حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس“.

واستقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، في قصر قرطاج، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي كان محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.