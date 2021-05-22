المشيشي يبدأ زيارة رسمية لطرابلس الليبية

وصل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم السبت، إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير.

وقالت وكالة الأنباء الليبية، إن الوفد المرافق للمشيشي يضم العديد من الوزراء ورؤساء الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والصناعية ورجال الأعمال التونسيين، مشيرة إلى أن الزيارة تستغرق يومين.

وكان في استقبال رئيس الحكومة التونسية بمقر رئاسة الحكومة بطرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء.

رئيس الحكومة هشام المشيشي يصل العاصمة الليبية طرابلس في زيارة رسمية مصحوبا بوفد رفيع المستوى pic.twitter.com/yRfJSChxS6 — Fahd Napoli (@NapoliFahd) May 22, 2021

ونقلت الوكالة، أن برنامج زيارة الوفد التونسي حافل باللقاءات والمباحثات حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الجارين في عدد من المجالات السياسية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

ويتضمن برنامج الزيارة جلسة مباحثات موسعة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ونظيره التونسي ولقاءات ثنائية بين وزراء الحكومة الوطنية ونظرائهم من تونس.

ومن ضمن البرنامج افتتاح المعرض التجاري الليبي – التونسي بالعاصمة طرابلس، والذي يأتي تتويجا للجهود المشتركة بين الغرف المهنية للتجارة والصناعة بليبيا وبين مجلس الأعمال التونسي الأفريقي بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكذلك التدشين الرسمي للخط الجوي بين تونس وليبيا.

وانطلقت رحلات الخطوط التونسية فعليا قبل أيام، لتكون بذلك تونس أوّل دولة تعيد رحلاتها الجوية المنتظمة لليبيا.

ويشكل المعرض الليبي – التونسي حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري، فرصة لبحث مجالات الاستثمار بين البلدين، وذلك من خلال مشاركة ما يزيد عن 150 شركة تونسية، وأكثر من 480 عارضا في مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والطاقات المتجدّدة والخدمات، والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية، والإسكان والأشغال العامّة.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، أن زيارة المشيشي إلى ليبيا تحمل طابعا اقتصاديا بامتياز، حيث يرافقه فيها وزراء الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، التجهيز، التجارة والصناعة وكاتب الدولة للشؤون الخارجية ومحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورؤساء وممثلي الشركات التونسية ورجال الأعمال التونسيين.

وبحسب المصادر، فإن تونس تعلق الآمال على الاستقرار في ليبيا لإنعاش اقتصادها خاصة وأن الأخيرة لطالما شكلت متنفسا اقتصاديا لتونس، مشيرة في هذا الصدد إلى تأكيد المشيشي في أكثر من مناسبة أن السوق الليبية تعتبر سوقا إستراتيجية واعدة لتونس، خاصة بعد التقدم الذي شهده المسار السياسي الليبي على طريق الاستقرار.

ونقلت وسائل الإعلام التونسية عن رئيس الحكومة قوله بأن تونس سيكون لها دور هام في إعادة الإعمار في ليبيا وفي مواكبة نهضتها الاقتصادية والتنموية، في ظل عوامل مهمة وعزيمة مشتركة تساعد على خدمة اقتصاد البلدين.

ولفتت إلى أن المشيشي كان قد أشرف الأربعاء على مجلس وزاري خصص لبحث واقع التعاون التونسي – الليبي وتطوير آفاقه المستقبلية.

وبحسب وسائل الإعلام نفسها، فقد استبق المشيشي زيارته بإجراء محادثات هاتفية مع نظيره عبدالحميد الدبيبة والتي تمحورت حول دعم علاقات التعاون وسبل دفعها وتطويرها، حيث أكد الجانبان حرصهما على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

بدوره أشاد الدبيبة بالمستوى الرفيع للعلاقات الليبية – التونسية، مشددا على رغبة ليبيا في الاستفادة من الخبرات التونسية في كل الميادين.