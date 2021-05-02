بعد إثارتها الجدل.. الحكومة المغربية تدافع عن دراما رمضان وترفض وقف بثها

قال المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالمغرب (حكومي)، الأحد، إنه تلقى مجموعة من الشكاوى تقدم بها أفراد وجمعيات وتنظيمات مهنية احتجاجا على ما تضمنته أعمال رمضانية معروضة على القنوات التلفزيونية الوطنية لمشاهد وحوارات تمس ”بمهن معينة ومسيئة لمنتسبيها“.

وذكر بيان للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) أن المجلس قرر خلال اجتماع، تجديد التأكيد على أن حرية الإبداع الفني مضمونة دستوريا، لا سيما في الأعمال التخييلية، وهي جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري.

وأضاف البيان أنه ”لا يمكن للعمل التخييلي أن يحقق وجوده ويكتسب قيمته دون حرية في كتابة السيناريو، وفي تشخيص الوضعيات والمواقف، وفي تحديد الأدوار وتمثل الشخصيات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمل هزلي أو فكاهي“.

وأكد المجلس على أن التمثيل النقدي لمهنة معينة في عمل فني سمعي بصري لا يشكل قذفا، كما هو معرف قانونا، ولا قصد إساءة، بل هو مرتبط بحق صاحب العمل في اعتماد اختيارات فنية معينة.

كما أن المطالبة بتوظيف الأعمال التخييلية لشخصيات/نماذج تجسد حصرا الاستقامة والنزاهة في تقمصها لأدوار منتسبة لمهن معينة، ليس مسا بحرية الإبداع فحسب، بل أيضا تجاهلا لدور ومسؤولية الإعلام، لا سيما العمومي، في ممارسة النقد الاجتماعي ومعالجة بعض السلوكيات والظواهر المستهجنة.

وقبل أيام، تقدم محامٍ مغربي بشكوى أمام القضاء، طالب فيها بوقف عرض المسلسل الكوميدي ”قهوة نص نص“ الذي يعرض خلال شهر رمضان، على اعتبار أنه ”يسيء“ لمهنة المحاماة.

وقال المحامي عمر الداودي في شكواه ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، إن هذا المسلسل ”يتضمن مجموعة من المشاهد تسيء لسمعة مهنة المحاماة“.

من جهتها، بادرت عدة هيئات مهنية إلى مراسلة مؤسسة القضاء، لإيقاف أعمال تلفزيونية رمضانية اعتبرتها ”مسيئة“ لمهن قضائية أخرى مثل العدول وغيرهم.

واستنكرت النقابة الوطنية للعدول في بلاغ ما أسمته المغالطات القانونية التي تضمنتها الحلقة 16 من المسلسل المغربي ”الصلا والسلام“، المعروض على القناة المغربية الأولى.

واعتبرت النقابة أن المسلسل ”قدم مهنة التوثيق العدلي بشكل مهين ومغلوط أمام المشاهد، وذلك ببث معطيات تمس بشرف المهنة وكرامتها ووقارها فضلا عن كونها تعبر عن جهل تام بالضوابط القانونية“.