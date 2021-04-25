المغرب يستدعي سفير إسبانيا للاحتجاج على استقبال زعيم البوليساريو

أفادت صحيفة ”إل موندو“ الإسبانية، مساء السبت، أن وزارة الخارجية المغربية استدعت السفير الإسباني المعتمد لدى الرباط ريكاردو دياز رودريغيز، لطلب توضيحات حول استقبال مدريد لزعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي.

وأُدخل زعيم الجبهة والتي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“، قبل أيام، إلى مستشفى بلدة لوغرونيو الإسبانية، بطريقة أثارت الكثيرة من الجدل؛ لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد، رغم متابعته سابقاً من قبل القضاء الإسباني بـ“جرائم ضد الإنسانية وعمليات اختطاف وتعذيب“.

ووفق المصدر ذاته، فإن الخارجية المغربية أبلغت سفير إسبانيا استياء الرباط من موقف سلطات مدريد حيال قضية دخول إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية، والذي وصف بأنه ”غير عادل“.

وأكدت وزارة الخارجية المغربية للسفير الإسباني ”عدم تساهلها في قضية الوحدة الترابية للمملكة“.

ويعتبر غالي أحد المطلوبين لدى المحكمة المختصة في جرائم التعذيب والاغتصاب والاعتقال القسري والخطف في إسبانيا، وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال دولية من قبل القضاء الإسباني في حقه.

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، أكدت الجمعة، في مؤتمر صحافي، أن العلاقات مع المغرب لن تتأثر بعد أن استقبلت بلادها زعيم جبهة ”البوليساريو“ لتلقي العلاج على أراضيها.

ورفضت المتحدثة الكشف عن المكان الذي يتلقى فيه إبراهيم غالي العلاج أو تفاصيل أخرى حول ظروف نقله إلى البلاد.