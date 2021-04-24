محتجون يعتدون على السفارة المغربية في برلين

اعتدت مجموعة من الأشخاص، السبت، على مبنى السفارة المغربية في العاصمة الألمانية برلين.

وذكر موقع ”هسبريس“ المحلي نقلا عن شهود عيان، أن المعتدين أنزلوا العلم المغربي المرفوع أعلى البوابة الرئيسية للسفارة المغربية في برلين، كما حرصوا على توثيق اعتدائهم ببث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت المصادر إن ”المخططين لتدنيس العلم الوطني المغربي محسوبون على حراك الريف (حركة احتجاجية بالريف المغربي)، وقد سبق لهم القيام بجرائم مماثلة في عدد من المدن الأوروبية المحتضنة تمثيليات دبلوماسية وقنصلية مغربية“ على حد تعبير تلك المصادر.

وكان أفراد موالون لجبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، قد اقتحموا، قبل أسابيع، القنصلية العامة للمملكة المغربية في دن بوش.

كما أن حادثا مماثلا وقع في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بقنصلية المغرب في أوتريخت.