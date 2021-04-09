الداخلية الليبية توضح حقيقة اقتحام مقرها في طرابلس

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اقتحام مقرها من قبل مسلحين، وسيطرتهم عليه لساعات.

وقالت الوزارة عبر حسابها في فيسبوك، فجر الجمعة: ”في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ مهامها الموكلة إليها في نشر الأمن وتحقيق الطمأنينة في ربوع الوطن العزيز، فإن الوزارة تستغرب ما نشر وينشر على صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة وعارية عن الصحة تماما والتي مفادها اقتحام مقر الوزارة بطريق المطار“.

وأضافت أن الوزارة ”تؤكد عدم صحة ما نشر، وتفند تلك المعلومات جملة وتفصيلا“.

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وكان ناشطون على مواقع التواصل، تداولوا فيديو قالوا إنه يظهر اقتحام عناصر مليشياوية لمبنى الوزارة.

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وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إن ”عناصر مسلحة اقتحمت الوزارة بهدف إجبار وزير الداخلية خالد مازن على التوقيع على ضم المليشيات المسلحة ضمن كادر الوزارة دون ضوابط قانونية أو الانخراط في دورة تدريبية وهو ما ينص عليه القانون واللوائح المنظمة لوزارة الداخلية“.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ”الوزير مازن لم يكن في مقر الوزارة لحظة اقتحامه“.

ولوحظ أن الوزارة نشرت دوريات أمنية اعتبارا من مساء الخميس في منطقة طوق العاصمة طرابلس، قائلة إن نشر الدوريات جاء ”لبسط وردع المجرمين والخارجين عن القانون ومنع حدوث أي خروقات أمنية والتصدي لها بكل حزم وقوة“.

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