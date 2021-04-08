مساعدات غذائية قطرية تثير جدلا واسعا في تونس (فيديو)

أثار وصول مساعدات غذائية قطرية إلى تونس، جدلا واسعا في البلاد، وسط مطالبات بمحاسبة السلطات التي أوصلت الشعب إلى مرحلة قبول مساعدات قطرية للعائلات الفقيرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وصول مساعدات قطرية إلى مطار محافظة توزر، سيتم تقديمها إلى أسر فقيرة بمناسبة شهر رمضان، منتقدين موقف السلطات التي قبلت هذه المساعدات.

مساعدات غذائية قطرية تثير جدلا واسعا في #تونس وسط مطالبات بمحاسبة السلطات التي أوصلت الشعب إلى مرحلة قبول المساعدات للعائلات الفقيرة

للتفاصيل: https://t.co/9neZNF7muD#إرم_نيوز pic.twitter.com/KIlIJLY8eo — إرم نيوز (@EremNews) April 8, 2021

ونشر الإعلامي، محمد بوعود، تدوينة على ”فيسبوك“ جاء فيها: ”بلاغ من سفارة قطر بتونس: وصلت إلى مطار توزر مساعدات غذائية قطرية لصالح أسر فقيرة بمناسبة شهر رمضان.“



وأضاف: ”ستستفيد من هذه المساعدات 15 ألف عائلة في محافظات ”توزر“ و“قبلي“ و“تطاوين“ وحكومتنا بطبيعة الحال صارمة وعديمة الكفاءة وقليلة الحياء.. الله لا يوفق اللي كان سبب“.

وقال الناشط بشير بن حسين، في تدوينة نشرها فيسبوك: ”تونس دخلت دائرة الدول المنكوبة.. وصلت إلى مطار توزر مساعدات غذائية قطرية لصالح الأسر الفقيرة بمناسبة شهر رمضان.. ما رأيكم في حُكم المُرشد.. ترحموا على الزعيم“.

وجاء في تدوينة نشرها الإعلامي نور الدين المباركي، على صفحته في فيسبوك ”مساعدات للتونسيين ليأكلوا.. بلاغ من سفارة قطر بتونس.. وصلت إلى مطار توزر اليوم مساعدات غذائية قطرية لصالح أسر فقيرة بمناسبة شهر رمضان“.

وأكد الإعلامي نور الدين المباركي بأن ”الفقرة الثانية من الفصل 21 من الدستور تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.



وقال الإعلامي والناشط السياسي معز بن محمود، في تدوينة نشرها على فيسبوك: ”همسة في أذن مسؤولي الاتصال برئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية: متى تعلّق الأمر بالحديث باسمكم، وهو من أسماء تونس السيادية، فمن واجبكم وضع حدّ للانفلات الإعلامي الصادر عن عديد السفارات والتمثيليات الديبلوماسية المعتمدة بتونس“.

وأضاف معز بن محمود: ”من العار أن تصدر مثل هذه البلاغات الخبيثة وتتلقونها بصدر العاجز الذي تجاوزته الأحداث والمغلوب عن أمره كأيّ متلق عبر وسائل الإعلام. لا لديبلوماسيّة القطيع.. استفيقوا يرحمنا ويرحمكم الله.. ملاحظة: البلاغ المصاحب صدر أمس عن سفارة قطر بتونس قبل أن تتداوله وكالات ووسائل الإعلام المحلية والدوليّة“.



يذكر أن السفارة القطرية في تونس أصدرت بلاغا أكدت فيه أن المساعدات ”ستخصص للعائلات المعوزة بمناسبة حلول شهر رمضان وتمت بتنسيق وإشراف من رئاسة الجمهورية التونسية“.

وستستفيد من هذه المساعدات 15 ألف عائلة في محافظات ”توزر“ و“قبلي“ و“تطاوين“ جنوبي البلاد، وفقا للبيان.

وفي شهر أيار/مايو الماضي قدمت قطر لتونس مساعدات طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، شملت مستشفى ميدانيا مجهزا بـ 100 سرير، و10 أطنان من المستلزمات الطبية.