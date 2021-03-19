ليبيا.. الدبيبة يطلب من النائب العام فتح تحقيق حول "جثث بنغازي"‎

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، من النائب العام فتح تحقيق بخصوص الجثث التي عثر عليها في بنغازي، مؤكدا إعطائه تعليمات لوزير الداخلية للتعامل مع الحادثة.

وقدم الدبيبة، في تغريدة له على موقع ”تويتر“ تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا الذين تم اكتشاف جثثهم ببنغازي يوم أمس الخميس.

وقال الدبيبة: ”لا يمكن لمثل هذه الأحداث أن تتكرر مرة أخرى والتسامح معها، والتغطية عليها تحت أي ذريعة لن يكون مقبولا“.

يشار إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي والبحث الجنائي ومديرية أمن بنغازي نفوا بشكل رسمي صحة خبر العثور على جثث في منطقة الهواري بالمدينة.

من جهة أخرى، تعهدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، بإخراج المرتزقة من ليبيا بالقوة، في حال فشل المساعي الرامية إلى مغادرتهم البلاد بالطرق السلمية.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، طالبت الحكومة الدول التي جلبت ”المرتزقة“ إلى ليبيا بسحب هذه القوات في أقرب فرصة، مشيرا إلى أن المدة بدأت بالنفاد، وعلى القوات الأجنبية الخروج، وهو أمر محتوم، وفق قوله.

وشدد المكتب الإعلامي على أنه لن يكون هنالك تهاون مع القوات الأجنبية، مؤكدا أن الحكومة ستعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الحليفة بهذا الصدد، للقيام بالتنسيق لإخراجهم بالقوة في حال فشل المساعي السلمية.

وأضـاف أن سيادة الدولة الليبية خط أحمر، ويجب على الجميع معرفة ذلك، مثمنا تحركات اللجنة العسكرية ”5+5“ والدفع بها ومتابعة التقارير الواردة منها.