غضب مغربي بعد تقديم قناة جزائرية ملك المغرب بصورة "ساخرة" (فيديو)

أشعلت حلقة من برنامج ”ويكند ستوري“ الذي تبثه قناة ”الشروق“ الجزائرية، ردود فعل غاضبة في المغرب، وذلك بعد أن قدم البرنامج العاهل المغربي الملك محمد السادس على شكل ”دمية كارتونية“؛ وهو ما اعتبره البعض تطاولاً على شخص الملك.

وأجرى مقدم البرنامج المثير للجدل حواراً مع ”الدمية الكرتونية“ التي تجسد ملك المغرب؛ حول استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، كما تناولت الأسئلة ملفات شائكة تخص العلاقات المغربية- الجزائرية، وبعض الطقوس التي يتبعها القصر الملكي.

قطع العلاقات

وبمجرد تداول الحلقة على المنصات الاجتماعية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، السبت، دعوات لقطع العلاقات مع الجارة الشرقية الجزائر، واستدعاء السفير المغربي بها.

واعتبر المغاربة بأن القناة الجزائرية ”تعمّدت الإساءة لشخص ملك المغرب، بصورة لا تليق بالاحترام الواجب لرئيس دولة وشعب كبير“.

وكتب مُدون مغربي يدعى ”عبد الحفيظ ناصر“ على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”قطار التنمية في المغرب ماض في طريقه ولن يعوقه نباحكم عن السير قدما (..) ماضون إلى الأمام وراء قائدنا الهمام أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله“.

وكتب الصحفي المغربي ”حسن المولوع“، على صفحته بـ“الفيسبوك“: ”صبيانية الإعلام الجزائري جعلته يتناسى كل شيء، فبدا صغيرا وغبيا“.

وأضاف في تدوينة ”أثبت الإعلام الجزائري فشله حتى في السخرية، إذ ظهر صغيرا جدا من خلال برنامج حاول ضمنه استفزاز الشعب المغربي عن طريق الإساءة لملك البلاد، محمد السادس، فبدا مقدم البرنامج وضيوفه أغبياء وبلداء جدا، مفتقدين لأصول الحرفة والمهنية، دون الحديث عن الأخلاق والأدب الواجب التحلي بهما تجاه بلد شقيق“.

وشدد معلقون مغاربة على أن النظام الجزائري يحرص دائماً على تجسيد المغرب كبلد عدو لإلهاء الشعب الجزائري عن قضاياه الرئيسية مؤكدين أن هذه الحلقة ”تعكس مدى الحقد الدفين في نفوس حكام الجزائر على اعتبار أن القناة تمولها الآلة العسكرية في البلاد“ وفق تعبيرهم.

غضب إعلامي

من جهتها، قالت مواقع إخبارية مغربية، إن قناة ”الشروق“ الجزائرية تطاولت في برنامجها ”ويكند ستوري“، على شخص الملك محمد السادس عبر تجسيده في دمية كرتونية، بمشاركة سليمان سعداوي، النائب عن حزب ”جبهة التحرير الوطني“ الحاكم في الجزائر.

وقال موقع ”هسبريس“ المحلي إن ”التطاول“ على الملك محمد السادس يأتي في سياق حملة ممنهجة يقودها الإعلام الرسمي الجزائري، منذ نجاح المغرب في تحرير معبر الكركرات الحدودي وطرد ميليشيات جبهة البوليساريو.

وزادت حدة الحملة العدائية – يضيف المصدر ذاته- بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وتجاهل إدارة بايدن لدعوات التراجع عن المرسوم الرئاسي الذي أصدره سلفه دونالد ترامب.

بدورها، أدانت ”الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بالمغرب“، مساء اليوم السبت، بث قناة ”الشروق“ الجزائرية مضمونا اعتبرته ”مسيئا“ للملك محمد السادس.

وقالت الجمعية في بيان لها إن القناة ”قامت بالتهجم على المؤسسات المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، مؤكدة أن هذا العمل ”مدان لا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام“.

وأضافت الجمعية أن المنتمين إليها ”يعبرون عن أسفهم“ لما وصفوه بـ“المستوى اللا أخلاقي“ الذي وصلت إليه هذه القناة ”الممولة من جيوب دافعي الضرائب الجزائريين في التعاطي مع شخص الملك الذي يحظى بالاحترام والتقدير داخل المغرب وخارجه“.

وتوترت العلاقات بين البلدين، منذ أن اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، وتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في ديسمبر الماضي، الأمر الذي حدا بالبرلمان الجزائري إلى إرسال رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة يطالبها فيها بالتراجع عن المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب.

وتعترف الجزائر بما يسمى بـ“الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“ التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد في الصحراء، في حين تقترح الرباط منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت سيادتها.