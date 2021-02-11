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ليبيا.. المشري يحتج على زيارة المنف...
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ليبيا.. المشري يحتج على زيارة المنفي إلى بنغازي ولقاء حفتر‎

احتج رئيس مجلس الدولة الاستشاري في طرابلس خالد المشري على زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي إلى مدينة بنغازي، ولقاء قائد الجيش الوطني خليفة

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المصدر: عبدالعزيز الرواف -إرم نيوز

احتج رئيس مجلس الدولة الاستشاري في طرابلس خالد المشري على زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي إلى مدينة بنغازي، ولقاء قائد الجيش الوطني خليفة حفتر.

وقال المشري، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: ”نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي‬ (وقبل استلام مهامه بشكل رسمي) بزيارته لمجرم الحرب حفتر‬، رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن، بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسٍ“.

نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي‬ (وقبل استلام مهامه بشكل رسمي) بزيارته لمجرم الحرب حفتر‬، رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسي.

Posted by ‎خالد المشري – Khaled Elmeshri‎ on Thursday, February 11, 2021

كما نشر تغريدة أخرى على حسابه بموقع تويتر قال فيها: ”أول القصيدة كفر“ .

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا محمد يونس بشير وصل اليوم لمدينة بنغازي، ليقوم بعدها مباشرة بزيارة القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر في مقر القيادة العامة، بمنطقة الرجمة جنوب بنغازي.

ووفق المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي، فإن حفتر أكد للمنفي دعم الجيش الليبي للمجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية، التي أنتجها الحوار السياسي، لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم“.

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ليبيا.. المشري يحتج على زيارة المنف...
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ليبيا.. النمروش يوعز بصرف مرتبات حرس المنشآت النفطية بعد سلسلة إضرابات

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المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

وجه وزير دفاع حكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش، اليوم الخميس، بصرف مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية بموقع الحريقة في طبرق.

وقال النمروش في كتاب وجهه إلى رئيس الجهاز: “ إلحاقا بكتاب المجلس الرئاسي بصرف مرتبات أفراد حرس المنشآت النفطية بموقع الحريقة النفطي، عليه.. تتخذ إجراءاتكم الفورية بصرف مرتبات جميع منتسبي الحرس وفق القوانين واللوائح المعمول بها“.

ويأتي القرار في أعقاب سلسلة من الإضرابات قام بها منتسبو الجهاز في الموقع، كان آخرها الإضراب الذي انتهى أمس الأربعاء، بسبب تأخر صرف مرتباتهم، على الرغم من توحيد حرس المنشآت النفطية تحت رعاية الأمم المتحدة، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأكد متحدث باسم الحرس، أمس الأربعاء، انتهاء الاعتصام وفتح ميناء الحريقة النفطي بعد حل مشكلة المرتبات المتأخرة، والتأكيد على استلامها بحسب الاتفاق.

وعلى الرغم من كثرة الوعود السابقة بصرف المرتبات إلا أنها لم تتحقق، ما استدعى تدخل المجلس الرئاسي الذي أوعز للنمروش باعتبار أن الحرس يتبع وزارته، بصرف المرتبات.

وأفاد مصدر في الحرس لـ ”إرم نيوز“ أن النمروش هو من يوقف صرف المرتبات على الرغم من تأثر تصدير النفط بالإضرابات، قائلاً إن وقف المرتبات يشمل الحرس في المنطقة الشرقية فقط.

وبدأت الإضرابات في ميناء الحريقة مطلع الشهر الماضي، وأسهمت في انخفاض إنتاج ليبيا النفطي، وفق مصدر نفطي تحدث إلى ”رويترز“ يوم الإثنين، مشيرا إلى أن إنتاج النفط في ليبيا هبط إلى 1.04 مليون برميل يوميا مع توقف الصادرات من ميناء الحريقة بسبب استمرار إضراب حرس المنشآت النفطية.

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