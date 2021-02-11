ليبيا.. المشري يحتج على زيارة المنفي إلى بنغازي ولقاء حفتر‎

احتج رئيس مجلس الدولة الاستشاري في طرابلس خالد المشري على زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي إلى مدينة بنغازي، ولقاء قائد الجيش الوطني خليفة حفتر.

وقال المشري، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: ”نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي‬ (وقبل استلام مهامه بشكل رسمي) بزيارته لمجرم الحرب حفتر‬، رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن، بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسٍ“.

نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي‬ (وقبل استلام مهامه بشكل رسمي) بزيارته لمجرم الحرب حفتر‬، رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسي. Posted by ‎خالد المشري – Khaled Elmeshri‎ on Thursday, February 11, 2021

كما نشر تغريدة أخرى على حسابه بموقع تويتر قال فيها: ”أول القصيدة كفر“ .

(أول القصيدة كفر) — خالد المشري (@KhaledMeshri) February 11, 2021

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا محمد يونس بشير وصل اليوم لمدينة بنغازي، ليقوم بعدها مباشرة بزيارة القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر في مقر القيادة العامة، بمنطقة الرجمة جنوب بنغازي.

ووفق المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي، فإن حفتر أكد للمنفي دعم الجيش الليبي للمجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية، التي أنتجها الحوار السياسي، لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم“.