16 يناير

ترامب يمنح ملك المغرب وسام الاستحقاق المرموق

ترامب يمنح ملك المغرب وسام الاستحقا...

منح الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة ملك المغرب محمد السادس وسام الاستحقاق المرموق ل"تأثيره الإيجابي" على المشهد السياسي في الشرق الأوسط،

المصدر: أ ف ب

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منح الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة ملك المغرب محمد السادس وسام الاستحقاق المرموق ل“تأثيره الإيجابي“ على المشهد السياسي في الشرق الأوسط، مشيرا بالخصوص إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ”الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين مملكة المغرب والولايات المتحدة في المجالات كافة“.

واضاف ”إن رؤيته وشجاعته وخصوصا قراره استئناف العلاقات مع دولة إسرائيل كان له أثر ايجابي على المشهد (السياسي) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا“ ما يمثل ”بداية عهد جديد من الأمن والازدهار“ للولايات المتحدة والمغرب.

وقال البيت الابيض ان وسام الاستحقاق هو وسام عسكريّ يُمنح تكريما لاتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس.

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