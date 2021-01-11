تونس.. مصدر حكومي يكشف آخر تسريبات التعديل الوزاري

قال مصدر حكومي في تونس إن التعديل الوزاري سيكون جاهزا قبل الخميس المقبل، مرجحا أن يتم الإعلان عنه مساء اليوم.

وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ“إرم نيوز“ أن تعميق النقاشات حول الشخصيات التي ستلتحق بالحكومة، اقتضى مزيدا من التشاور، ما سبّب تأخيرا في موعد التعديل الوزاري الذي كان من المزمع إعلانه يوم السبت الماضي.

وبحسب المصدر، فإن الوزارات التي سيطالها التعديل الوزاري هي وزارات الداخلية والصناعة والبيئة والصحة والعدل وأملاك الدولة والفلاحة والثقافة.

ورجحت آخر التسريبات المتصلة بالتعديل الوزاري أن يتم إسناد حقيبة الداخلية إلى كاتب عام الحكومة وليد الذهبي أو لمدير ديوان رئيس الحكومة معز لدين الله المقدمي، وأن تتولى رئيسة لجنة مكافحة فيروس كورونا نصاف بن عليّة وزارة الصحة.

وبحسب التسريبات نفسها، يُطرح اسم الوزيرين السابقين المنجي مرزوق ورضا بن مصباح للإشراف على وزارة الصناعة خلفا للوزيرة الحالية سلوى الصغيّر، فيما قد يتم نقل وزيرة وظيفة العمومية حسناء بن سليمان إلى خطة وزارية أخرى من غير المستبعد أن تكون وزارة العدل.

كما رجحت التسريبات أن تؤول وزارة الثقافة إلى الممثل فتحي الهداوي، وأن يضطلع أسامة الخريجي بنفس خطته في الحكومة السابقة بالإشراف على وزارة الفلاحة.

ويتوقع مراقبون أن يفتح التعديل الوزاري خلافات جديدة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد.