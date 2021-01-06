جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي في جنيف الأسبوع المقبل ‎

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الأربعاء، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقوا على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة، وعلى عقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع المقبل.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال ترؤسها الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة الاستشارية للملتقى، ”على الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية“. وفق بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا.

وناقشت ويليامز مع أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية .

يشار إلى أن ويليامز أعلنت، السبت الماضي، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي من 18 عضوًا؛ بهدف ”مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى“.

وانعقد الاجتماع الأول للجنة يوم الاثنين؛ لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة، والإطار الزمني المحدد لعملها.