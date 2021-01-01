الجيش الليبي يرفض مقترحا أمميا بنشر قوات دولية في ليبيا

رفض الجيش الوطني الليبي مقترحا أمميا بنشر قوات دولية في ليبيا، وفق ما نقلته العربية عن وسائل إعلام ليبية اليوم الجمعة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قال الخميس الفائت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

وذكر أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين، وأضاف أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأضاف أن الأمم المتحدة تهدف إلى ”تأسيس تواجد متقدم بمجرد أن يسمح الوضع بذلك“، وسيتم نشر فريق المراقبين مبدئيا في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية ويمكن توسيع نطاقه.

وكانت حكومة ”الوفاق“ والجيش الوطني الليبي قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.