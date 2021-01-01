الجيش الليبي يرفض مقترحا أمميا بنشر قوات دولية في ليبيا

وذكر أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين، وأضاف أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وأضاف أن الأمم المتحدة تهدف إلى ”تأسيس تواجد متقدم بمجرد أن يسمح الوضع بذلك“، وسيتم نشر فريق المراقبين مبدئيا في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية ويمكن توسيع نطاقه.
وكانت حكومة ”الوفاق“ والجيش الوطني الليبي قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.