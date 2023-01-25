الجزائر..الخزينة تطالب سعيد بوتفليقة ورجال أعمال "فاسدين" بـ37 مليار دولار

طالبت الخزينة العامة في الجزائر سعيد بوتفليقة وعدداً من رجال الأعمال البارزين المتهمين بالفساد المالي بتقديم تعويضات ضخمة قدرها 500 ألف مليار سنتيم (حوالي 37 مليار دولار)، وفق "الشروق" الجزائرية.

جاء ذلك في ختام محاكمتهم بتهم "تتعلق بغسل الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع"، حسب الصحيفة.

ووفق المصدر ذاته، فقد طلب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي (محكمة عليا تتولى النظر في قضايا الفساد المالي) بسيدي امحمد، الأربعاء، بإصدار حكم بـ15 سنة سجنا نافذا بحق سعيد بوتفليقة، و18 سنة سجنا نافذا بحق رجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد.

ويمثل سعيد بوتفليقة ورجال الأعمال المتهمون بالفساد بانتظام أمام القضاء الجزائري، حيث يواجهون اتهامات بالفساد والتغول واستغلال نفوذهم.