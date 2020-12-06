أنباء عن سيطرة الجيش الليبي على معسكر تابع للوفاق جنوب ليبيا

أفادت أنباء بسيطرة قوات تابعة للجيش الوطني الليبي اليوم الأحد على معسكر تابع لميليشيات حكومة الوفاق في الجنوب الليبي.

وقالت مصادر سياسية تحدثت إلى ”إرم نيوز“ من مدينة أوباري ”100 كم عن سبها“ إن قوات الجيش لا تزال في معسكر تيندي المعروف بـ“المغاوير“ التابع لآمر المنطقة العسكرية سبها برئاسة أركان حكومة الوفاق اللواء علي كنه.

وأشارت المصادر إلى أن القوة التابعة لحكومة الوفاق برئاسة مجدي بوهنة انسحبت من المعسكر دون قتال، بعد شعورها بتشديد الخناق عليها.

ويسود الغموض الوضع في مدينة أوباري، مع تردد أنباء بأن قوات الجيش الوطني الليبي انسحبت من المعسكر بعيد سيطرتها عليه، استجابة لطلب من لجنة 5+5 العسكرية.

ولم يصدر بيان عن الجيش حتى هذه اللحظة بالخصوص.