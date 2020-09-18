حفتر: مبادرات التسوية في ليبيا انتهت جميعها بالفشل (فيديو)

قال المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، إن جميع المبادرات التي يعلن عنها في البلاد بين الحين والآخر، تحت شعارات التسوية شاملة، انتهت بالفشل.

وأضاف حفتر في كلمة متلفزة، اليوم الجمعة: ”لم نلمس أي تقدم نحو واقع أفضل بعد تلك المبادرات، وما تأسس عليها من مؤتمرات محلية ودولية، وما تحظى به من ترحيب صاخب“، حسب قوله.

وأردف قائد الجيش الليبي، أن ”الأزمة الليبية حصرت في صراع سياسي أحمق، تخوضه زمرة من الطامحين للسلطة، بأي ثمن، ولو على حساب مستقبل وحاضر الشعب بأكمله“.

وأعلن حفتر أن الجيش باسم المفوضية قرر استئناف إنتاج وتصدير النفط؛ استجابة لحاجة المواطنين الملحة، مع الشروط والتدابير اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.