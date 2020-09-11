قيادي في حركة "الشعب" التونسية يتهم النهضة بالسعي لعزل قيس سعيد (فيديو)‎

اتهم القيادي في حركة الشعب التونسية هيكل المكي حركة النهضة بالسعي لعزل الرئيس قيس سعيد باستعجالها لتشكيل المحكمة الدستورية.

وقال هيكل المكي، وهو نائب في البرلمان، في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن التحالف البرلماني الذي شكلته حركة النهضة مع حزب قلب تونس، وائتلاف الكرامة ”يسعى الى التسلح بحصة من الأعضاء داخل المحكمة الدستورية لتوظيفها فيما وصفها بـ“الحرب“ ضد قيس سعيد، بعد أن اختص قانونيا في تأويل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية.

وطالب المكي حركة النهضة بالتوقّف عن “التذاكي“ و ”العبثية“، ودعاها الى التفكير في مصلحة البلاد وإيقاف حملاتها الموجهة لتشويه الرئيس التونسي؛ الذي اعتبره ”رمزا للنزاهة و الاستقامة و السيادة الوطنية“.

واستند هيكل المكي في اتهامه للنهضة، بالتركيز في هذا الوقت على استكمال تشكيل المحكمة الدستورية، على الرغم من أن ”حركة النهضة حكمت 5 سنوات بالتحالف مع حزب نداء تونس في ائتلاف يضم أكثر من 140 نائبا ولم يتم التفكير حينها في تركيز المحكمة الدستورية“.

وتعليقا على تحالف حركة النهضة وقلب تونس و ائتلاف الكرامة في البرلمان، اعتبر هيكل المكي أن هذا التحالف مغشوش كغيره من التحالفات السابقة لحركة النهضة، ويحمل مخاطر على البلاد لكونه يهدف الى تمتين الإسلام السياسي في تونس وتنفيذ أجندته الخطيرة، مضيفا أن قلب تونس و ائتلاف الكرامة هما في تبعية للنهضة و ليس لهما أي مشروع لتونس، وفق قوله.

وأكد هيكل المكي أن حزبه في مشاورات متقدمة مع التيار الديمقراطي وكتلة الإصلاح الوطني و كتلة تحيا تونس و الكتلة الوطنية وعدد من النواب المستقلين، بهدف تشكيل ائتلاف له يتفق على الحد الأدنى المشترك لتنظيم العمل البرلماني و إحداث التوازن السياسي ضد ما وصفها بالتحالفات الخطيرة.

و ردا على التصريحات التي أدلى بها عدد من قيادات حزب قلب تونس، بخصوص التوجه لمطالبة رئيس الحكومة هشام المشيشي بتعديل وزاري يشمل وزراء السيادة، اعتبر المكي ان ما يصدر عن حزب ”قلب تونس“ هو ”عبث يعبر عن طلبات حركة النهضة“، وفق قوله.