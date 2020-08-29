ليبيا..اتساع رقعة الصراع بين حكومة الوفاق ومؤسسات تطالب بكبح الفساد في طرابلس

دخلت هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة الليبية طرابلس خط الصراع بين عدة جهات تابعة لحكومة الوفاق وذلك عبر بيان للهيئة أشارت فيه إلى حملات ضد الهيئة نظرًا لموقفها ضد الفساد والفاسدين وفق بيان الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان نشر عبر حسابها على“فيسبوك“، إنها تتابع الحملة الإعلامية الممنهجة ضدها والتي بدأت فور صدور تقرير الهيئة لتقييم الأداء الحكومي لسنة 2019 م .

وأضاف البيان أن الهيئة بحكم اختصاصها تتابع حجم الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها ”التابعة لحكومة الوفاق“.

وأضافت الهيئة ”من منطلق ما يشهده الشارع الليبي هذه الأيام من حراك ضد الفساد والمفسدين، فإنها تؤكد أن حملات التشويه التي وصفتها بالمأجورة “ دون تسميتها أو ذكر تبعيتها“ تنقل معلومات منقوصة ومضللة وتقودها جهات تقتات على الفساد، لن تثني هيئة الرقابة عن ممارسة مهامها التي خولها لها القانون.

وأشار البيان إلى أن هيئة الرقابة الإدارية باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات والمؤسسات الإعلامية التي تستهدف الرقابة الإدارية والنيل من سمعتها ”دون ذكرها بالاسم ”.

وطالب بيان الهيئة ”المجلس الرئاسي والجهات التابعة له بضرورة الأخذ بملاحظات الهيئة الواردة في تقريرها على محمل الجد“، مشيرًا إلى أن ”هيئة الرقابة لن تتأخر بملاحقة كل المتورطين بتهم الفساد الإداري أيًا كانت صفاتهم ومسمياتهم“.

يشار إلى أن عدة قنوات تبث من خارج ليبيا وتحديدًا من تركيا وحسابات ممولة عن طريق جهات تتبع حكومة الوفاق تشن حملات إعلامية ضد أي جهة تساند المطالب بمحاسبة المسؤولين في العاصمة الليبية وعدة مدن في الغرب تحوم حولهم شبهات فساد إداري ومالي.