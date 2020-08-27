دعوات لمظاهرة مليونية في طرابلس.. ومليشيات الوفاق تغلق ميدان الشهداء

دعا حراك ”همة شباب“ في ليبيا، إلى الخروج في مظاهرة مليونية يوم الجمعة، في كل أنحاء طرابلس، للمطالبة بصياغة دستور جديد للبلاد، ومحاكمة المسؤولين عن الفساد ومحاسبتهم.

وقال عضور حراك ”همة شباب“، نبيل القروي، إن ”مطالب المظاهرة المليونية المرتقبة، تتضمن أيضا الإفراج عن شباب المعتقلين، والدعوة إلى انتخابات تحت اشراف دولي واقليمي“.

وأضاف القروي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”منظمي الحراك اتفقوا على أن يكون المجلس الأعلى للقضاء، هو المسؤول عن تسيير دفة الأمور في البلاد حتى يتم إجراء انتخابات ويكون من أهم أولويات عمله توفير المطالب الحياتية للشعب وكذلك ضرورة حل التشكيلات المسلحة والمليشيات ونزع السلاح منها“.

وأشار إلى أن ”المليشيات التابعة لحكومة الوفاق أغلقت جميع منافذ ميدان الشهداء في طرابلس، ولذلك اتفق منظمو الحراك على خطط بديلة للتجمعات خارج نطاق مركز المدينة“.

وتابع: ”سيتم تقسيم المشاركين إلى عدة مجموعات، ستتوجه كل مجموعة إلى أحد الميادين الفرعية والشوارع الرئيسية بالعاصمة، كما سيتجه القسم الأكثر من المتظاهرين للتواجد أمام مقر البعثة الأممية“.

يشار إلى أن عناصر مسلحة تتبع كتيبة ”النواصي“ المتشددة تحيط بميدان الشهداء وتحاصر 4 منافذ محورية لمنع المتظاهرين من الخروج والتجمع، حيث وضعت عشرات السيارات المسلحة في محيط ميدان الشهداء بالعاصمة وعدة شوارع رئيسية.