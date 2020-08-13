ليبيا.. ديوان المحاسبة يوقف عسكريين وشركات لتلاعبهم بأموال مكافحة كورونا

أوعز رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، بوقف عدد من مسؤولي جهاز الطب العسكري، والتحفظ على مبالغ صرفت لشركات، في واقعة فساد داخل حكومة الوفاق الليبية، طالت أموال مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتضمن قرار الديوان، قائمة بأسماء متهمين بالفساد، على رأسهم مدير جهاز الطب العسكري عمر البصير ميلاد هويدي، وعدد من مسؤولي الجهاز.

ونصت المادة رقم 1 من القرار على ”وقف العمل احتياطياً للأشخاص المضمنة أسماؤهم في القائمة، كونهم تواطأوا فيما بينهم مستغلين مواقعهم الوظيفية لغرض تحقيق منافع للغير دون وجه حق“.

وأوضح القرار أن المتهمين ”مرروا معاملات مالية مخالفة للقوانين والوائح المعمول بها، فضلا عن اعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات نالوت- الزنتان وزوارة“.

وضمت القائمة، كلا من: ”محمد سالم حسين مدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعدنان بشتي مهندس مشرف بإدارة المشروعات، وعبدالحكيم سالم عطية مهندس مشرف بإدارة المشروعات، ويونس محمد امسلم مهندس مشرف بإدارة المشروعات، وعمار منصور التائب المراقب المالي بجهاز الطب العسكري“.

كما نص القرار في المادة رقم 2، على ”التحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات عدد من الشركات إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق“.

والشركات المتهمة هي: ”العذق الدولية للمقاولات، والطوابق العالمية للمقاولات، وأجواء العالم للمقاولات العامة، ودليل التطور للمقاولات، والفيحاء للمقاولات العامة“.

وأوعز ديوان المحاسبة، بإحالة ملفات الأشخاص والشركات المذكورين، إلى كل من المدعي العام العسكري والنائب العام، كل حسب الاختصاص.

يشار إلى أن إصابات كورونا تشهد ارتفاعاً كبيراً في ليبيا، وبلغت حتى يوم الثلاثاء، 6 آلاف و302 حالة، فيما تم تسجيل 132 حالة وفاة.