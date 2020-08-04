تبون لمحمد السادس: نسعى لتوثيق روابط الأخوة بين البلدين

بعث الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الإثنين، رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تضمنت دعوة غير مباشرة لتجاوز الخلافات السياسية بين البلدين.

و قال الرئيس الجزائري إن بلاده تسعى إلى توثيق روابط الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الشعبين الجارين.

وتأتي الرسالة الجزائرية بمناسبة الذكرى الـ21 لاعتلاء محمد السادس العرش.

ويعتبر ”عيد العرش“ عيدًا وطنياً بالمغرب يصادف 30 من يوليو/ تموز من كل عام، وهو تاريخ تولي محمد السادس الحكم خلفاً لوالده الراحل الحسن الثاني‎ عام 1999.

وأضاف الرئيس الجزائري في رسالته والتي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية مساء يوم الاثنين: ”إنها لمناسبة أغتنمها لتأكيد عمق أواصر الأخوة الصادقة التي تجمع شعبينا الشقيقين، والتي تطبعها على الدوام قيم الترابط والتعاضد الراسخة في التاريخ المشترك، وبالإعراب في هذه السانحة الطيبة عن سعينا الثابت لمزيد من توثيق روابط الأخوة بين شعبينا الجارين الشقيقين“.

وقال تبون في رسالته: ”يطيب لي والمملكة المغربية تحتفي بالذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش، أن أتوجه إلى جلالتكم بأصدق التهاني وأخلص تمنياتي للشعب المغربي الشقيق بمزيد التطور والرفاه“.

وقبل أشهر، تجددت توترات سياسية ودبلوماسية بين الرباط والجزائر، على خلفية تصريح لدبلوماسي مغربي وصف فيه الجزائر بأنه ”بلد عدو“.

ومنذ عقود، تشهد العلاقات المغربية – الجزائرية انسداداً على خلفية ملفي الحدود المغلقة منذ العام 1994 وقضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة ”البوليساريو“ والتي تصفها المملكة بـ“الانفصالية“.