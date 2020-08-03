اندلاع حريق هائل في مطار مصراتة غربي ليبيا

أكدت مصادر مطلعة، اندلاع حريق هائل في صالة المغادرة بمطار مصراتة غربي ليبيا مساء الإثنين.

ولم ترد أية أنباء عن خسائر بشرية نتيجة الحريق الهائل، فيما قالت مواقع ليبية، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، الذي شوهد من مسافة بعيدة، بحسب ناشطين.

وأظهرت الصور التي التقطت من موقع الحادث، تصاعد ألسنة اللهب والدخان، دون ورود أي معلومات عن سبب اندلاع الحريق.

وكانت الإدارة المشرفة على المطار، أعلنت في 26 يوليو الماضي، تسيير أول رحلة إلى الخارج تابعة لشركة ”الأجنحة الليبية“.

ولم يصدر حتى ساعة إعداد هذا التقرير، أي تصريح بشأن الحادث من حكومة الوفاق الليبية.

ويتهم الجيش الليبي، إدارة مطار مصراتة الواقع تحت سيطرة حكومة الوفاق، باستقبال الإمدادات العسكرية التركية لدعم المليشيات.