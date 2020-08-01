الجيش الليبي يحذر الطائرات والسفن من الاقتراب دون التنسيق معه

حذرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أي سفن أو طائرات من الاقتراب من ليبيا دون التنسيق معها.

وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان نشره على صفحته في ”فيسبوك“، فجر السبت“: إلحاقا لبلاغات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.. تلفت القيادة عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية، إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها“.



ويأتي هذا التحذير، في ظل استمرار الطائرات والسفن التركية، في نقل المرتزقة والأسلحة إلى مليشيات حكومة الوفاق.

وقال المسماري، في تصريح تلفزيوني، الأحد الماضي، إن تركيا نقلت عتاداً عسكرياً إلى الميليشيات التابعة لها في ليبيا عبر السفن التجارية.