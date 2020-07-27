المسماري: المليشيات تخطط لحشد 15 ألف مقاتل على جبهات سرت والجفرة

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي،اللواء أحمد المسماري، صباح الثلاثاء، عن خطة لمليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، لحشد حوالى 15 ألف مقاتل من المليشيات و المرتزقة السوريين على جبهات سرت والجفرة.

وقال المسماري في منشور له على ”فيس بوك“ إن فرقة السلطان مراد السورية التابعة لأنقرة، أقامت معسكر تدريب في معسكر اليرموك في العاصمة الليبية طرابلس لاستقبال مقاتلين جدد من المرتزقة السوريين وتدريبهم للقتال.

ونشر المسماري على صفحته مقطع فيديو لتدريب مجموعات من المرتزقه تم نقلهم على عجل من سوريا إلى ليبيا دون تدريب كاف، ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين المتمرسين الذين يتم نقلهم وإعدادهم وحشدهم على جبهات سرت والجفرة.

فرقة السلطان مراد السورية والتي تتبع انقرة تقيم معسكر تدريب لها في معسكر اليرموك في العاصمة الليبية طرابلس لتدريب … Posted by ‎الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Monday, July 27, 2020

وأكد أن الخطة تهدف لـ“حشد 15 ألفا من المرتزقة السوريبن والذين يعرفوا بالاقتحاميبن، والقوات الخاصة وقوات النخبة التابعه لجبهة النصرة أو ما يعرف بالانغماسيين.“ على حد تعبيره.

وكان الجيش الليبي أعلن الأحد، قصف ثلاث دبابات تتبع لميليشيات حكومة الوفاق المدعومة تركيا، بعد أن حاولت تجاوز الحد الفاصل بينها وبين قوات الجيش الوطني، غرب سرت.

وقال الضابط في الجيش الليبي خالد الهميل، إن قوات الاستطلاع ”استطاعت رصد مكان الدبابات غرب مدينة سرت، قبل أن تستهدفها طائرات سلاح الجو التابع للجيش الليبي“.

وأشار الهميل في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن الدبابات الثلاث تركية الصنع، وتم تدميرها بالكامل، وقتل أغلب طواقمها، كما تم تدمير بعض العربات المسلحة المرافقة لها.